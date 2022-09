She-Hulk: chi sono i pazienti di Abominio? Guarda la nuova clip

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Emil Blonsky, ovvero Abominio, è tornato nell’episodio 7 di She-Hulk: Attorney at Law insieme ai suoi problematici pazienti. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura onde evitare eventuali spoiler.

I primi due ad apparire sono El Aguila e Man Bull, il primo è un mutante capace di controllare l’elettricità (vediamo la sua spada illuminarsi a fine episodio), era inizialmente uno dei nemici di Luke Cage e Iron Fist, per poi diventare loro alleato.

Man Bull è invece uno dei nemici minori di Daredevil e, come dice nell’episodio, è frutto di alcuni esperimenti con il sangue di toro.

C’è poi Saracen, che nella serie tv si crede un vampiro (ci sono molte battute sul sangue) ma è in grado di restare alla luce del sole.

Nei fumetti si tratta di un mercenario nemico di Punisher, un altro dei personaggi minori e quasi dimenticati della Marvel.

Porcospino è invece uno dei nemici storici di Ant-Man e Wasp, ed è frutto degli esperimenti di Testa d’Uovo, uno degli scienziati malvagi dei fumetti Marvel.

Infine abbiamo assistito al ritorno di Wrecker, il capo della Squadra di Demolizione, di cui vi abbiamo già parlato qui.

I primi sette episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+. Il settimo episodio sarà disponibile da domani mattina.

Avete riconosciuto qualcuno dei pazienti di Abominio nel settimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su She-Hulk grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube