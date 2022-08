Marvel Studios ha pubblicato un nuovo spot e un poster inedito per She-Hulk: Attorney at Law, in arrivo su Disney+ tra due settimane.

Nel nuovo spot, che potete vedere qui sopra, Jennifer spiega a suo cugino Bruce che vuole continuare a fare l’avvocato, e che riuscirà a bilanciare la sua vita normale e quella da She-Hulk. Qui sotto invece potete vedere il nuovo poster:

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 18 agosto.

Cosa pensate del nuovo spot e del nuovo poster di She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube