She-Hulk: nel nuovo trailer tante scene inedite, e c’è anche Daredevil!

Marvel Studios ha pubblicato un nuovo trailer di She-Hulk: Attorney At Law in occasione della metà stagione e c’è anche spazio per Daredevil.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Jennifer inizia la sua causa contro Titania, e inoltre rivediamo tanti personaggi come Abominio. Infine, trova spazio anche Daredevil, interpretato nuovamente da Charlie Cox.

I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate del nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law con Daredevil? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube