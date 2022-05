Il trailer diha attirato l’attenzione dei fan della Marvel e online è ora stata condivisa la divertente versione dei titoli di testa della serie in stileDavid Johns ha infatti pubblicato su YouTube il mashup tra le due serie, che potete vedere qui sopra, ispirandosi al tono leggero dello show con star Tatiana Maslany e all’ambientazione della storia nel mondo degli avvocati.

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

La serie, composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong.

Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.

La serie She-Hulk sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

