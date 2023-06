Prime Video ha rivelato la data di uscita della serie Shelter, tratta dal romanzo di Harlan Coben, condividendo il primo teaser del progetto.

Le prime tre puntate delle otto previste arriveranno in streaming il 18 agosto in oltre 240 nazioni e territori. Le successive saranno distribuite settimanalmente ogni venerdì fino al season finale in programma il 22 settembre.

Al centro della trama di Shelter c’è la storia di Mickey Bolitar che, dopo l’improvvisa morte del padre, inizia una nuova vita a Kasselton, New Jersey. Mickey si ritrova ben presto coinvolto nella scomparsa di una studentessa nella nuova scuola, Ashley Kent, situazione che lo porta a scoprire segreti innimaginabili nella tranquilla comunità di provincia.

Con l’aiuto degli amici, Spoon ed Emma, Mickey porta alla luce il lato oscuro di Kasselton che potrebbe spiegare decenni di scomparse, morti e leggende, forse persino la storia della propria famiglia.

Nel cast ci sono Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith, Abby Corrigan, Tovah Feldshuh, Sage Linder e Brian Altemus.

Gli showrunner e produttori sono Coben e Allen MacDonald. Alla regia c’è invece Patricia Cardoso.

Che ne pensate della data di uscita di Shelter?

Fonte: Variety

