Apple TV+ ha condiviso ildella serie, interpretata e prodotta dalla vincitrice dell’ EmmyIl thriller metafisico farà il suo debutto mondiale in streaming il 29 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.Ideata da MRC Television, la serie è prodotta anche da Appian Way e adattata per la televisione dalla showrunner Silka Luisa, con la vincitrice dell’Emmy Award Michelle MacLaren che dirige i primi due episodi.

Basata sul romanzo bestseller di Lauren Beukes, la serie racconta la storia di di Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss), un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita. Quando Kirby scopre che un recente omicidio rispecchia le dinamiche del suo caso, collabora con il giornalista, esperto ma travagliato, Dan Velazquez (Wagner Moura) per scoprire l’identità del suo aggressore. Più si rende conto che questi cold case sono indissolubilmente legati tra loro, più i traumi personali e la realtà offuscata di Kirby consentono al suo aggressore di rimanere sempre un passo avanti alle indagini.

Nel cast, al fianco di Elisabeth Moss e Wagner Moura, ci sono anche Phillipa Soo, Amy Brenneman e Jamie Bell.

Shining Girls è adattato per la televisione e prodotto da Silka Luisa, che è anche showrunner. Elisabeth Moss, che troviamo anche alla regia, è produttrice esecutiva attraverso Love e Squalor Pictures, insieme a Lindsey McManus. Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson e Michael Hampton sono i produttori esecutivi di Appian Way. Michelle MacLaren dirige la serie di cui è produttrice esecutiva insieme a Rebecca Hobbs per MacLaren Entertainment. A dirigere la serie Daina Reid che è produttrice esecutiva, come l’autrice Lauren Beukes e Alan Page Arriaga.

Fonte: Comunicato Stampa Apple