Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mancano solo due episodi alla fine della prima stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, e dopo il grande cliffhanger del sesto episodio il promo del settimo diventa una fonte fondamentale di indizi sulla penultima puntata in arrivo venerdì su Prime Video.

Il promo rivela il destino delle Terre del Sud dopo la spaventosa eruzione del vulcano avvenuta negli ultimi minuti di Udûn, il sesto episodio. Investiti dal gas e dalla polvere, non sappiamo quanti siano sopravvissuti, ma vediamo Galadriel in un’immagine che era stata diffusa nei mesi scorsi e nei vari trailer, in uno scenario semplicemente infernale. Inoltre, dal promo si intuisce che proseguirà la storyline dei Pelopiedi, mentre a Khazad-Dûm sembra che qualcosa si risveglierà nel cuore della montagna: che sia il Balrog visto nel trailer?

