Gli Anelli del Potere: foto, video e anticipazioni sul finale di stagione!

Ci siamo: venerdì arriverà su Prime Video l’ottavo episodio della prima stagione di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un finale attesissimo nel quale potremmo finalmente scoprire dov’è Sauron o, addirittura, se Annatar si è già rivelato senza che ce ne accorgessimo…

Nell’attesa, Amazon ha diffuso un promo con immagini inedite, che potete vedere qui sopra e qui sotto, e le immagini ufficiali della puntata, che trovate qui sotto. Nelle immagini vediamo Galadriel e Celebrimbor a Eregion (dove l’elfa è arrivata accompagnata da Halbrand). Inoltre, vediamo Celebrimbor intento a forgiare qualcosa (un anello?), menzionando di essere all’alba della scoperta di un nuovo, incredibile potere (c’entrerà anche il Mithril?). Infine, due immagini ci mostrano Nori in quello che sembra un commiato: avrà deciso di lasciare la sua famiglia e la comunità di Pelopiedi?

Gli showrunner e le anticipazioni sul finale di stagione

In uno speciale pubblicato dall’Hollywood Reporter, gli showrunner della stagione hanno spiegato che il finale non dev’essere per forza il culmine spettacolare, ma deve essere il culmine emotivo:

Quando il mondo si spezza – letteralmente – come si inizia a raccogliere i pezzi? Spesso, nelle serie tv, l’ultimo episodio della prima stagione serve a impostare la seconda stagione. Non la pensiamo così. Il nostro ultimo episodio sarà il culmine di ciascuna miccia che abbiamo acceso nei primi sette episodi. Speriamo che il pubblico sarà così soddisfatto dalle grandi esplosioni che accadranno – anche se si trattasse di esplosioni emotive, anziché vulcaniche.

Charles Edwards (Celebrimbor), Robert Aramayo (Elrond)

Morfydd Clark (Galadriel), Charles Edwards (Celebrimbor)

Markella Kavenagh (Elanor ‘Nori’ Brandyfoot), Megan Richards (Poppy Proudfellow)

Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot), Dylan Smith (Largo Brandyfoot), Beau Cassidy (Dilly), Markella Kavenagh (Elanor ‘Nori’ Brandyfoot)

Daniel Weyman (The Stranger)

Morfydd Clark (Galadriel)

Charles Edwards (Celebrimbor)

Robert Aramayo (Elrond), Benjamin Walker (High King Gil-galad)

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.