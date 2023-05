Una delle più grandi mancanze de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, almeno finora, è legata ai backstage: se Peter Jackson, con la sua esalogia, aveva abituato i fan a scoprire tutti i dettagli della realizzazione dei film grazie alle Appendici e ai lunghissimi documentari dietro le quinte, Amazon si è limitata a pubblicare otto brevi making of della prima stagione, assolutamente insufficienti a saziare la sete dei fan.

In attesa che, magari, arrivino documentari più corposi per riempire il vuoto temporale tra la prima e la seconda stagione (le cui riprese si stanno concludendo nel Regno Unito), è arrivata Arri a cercare di colmare questa mancanza, pubblicando un video di 20 minuti dedicato in particolare alla realizzazione dell’epico sesto episodio.

Nel video, è stato fatto notare su Twitter, possiamo anche dare uno sguardo inedito a Tom Budge nei panni di Celebrimbor. L’attore aveva lasciato la serie nel 2021, dopo che la produzione ha deciso di sostituirlo a causa di alcuni cambiamenti nel personaggio, come aveva spiegato lui su Instagram (cancellando poi il post). Al suo posto, come noto, arrivò Charles Edwards.

Potete vedere il documentario, che spiega in particolare quanto sia stato rivoluzionario l’approccio “cloud based” della produzione della prima stagione (soprattutto per via del Covid), qui sopra!

