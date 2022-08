Gli Anelli del Potere: il regno elfico di Lindon in una nuova featurette, altre clip della serie!

Il conto alla rovescia continua, e così anche lo stillicidio di clip e featurette de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Prime video ha lanciato un nuovo video speciale dedicato questa volta al regno elfico di Lindon, dimora del sovrano Gil-galad e luogo nel quale sono presenti i Porti Grigi da cui gli elfi partono per recarsi a Ovest. La featurette include diverse scene inedite della serie, in particolare il debutto di Elrond, che vediamo impegnato a scrivere. Ben Walker spiega che, mentre entriamo nella Seconda Era, la pace dura da così tanto tempo che Gil-galad inizia a pensare che il nemico sia stato davvero sconfitto definitivamente. Galadriel, invece, non è della stessa idea…

Prime Video ha diffuso anche altre clip.

In questa, vediamo le due pelopiedi Nori e Poppy che discutono animatamente su cosa fare dello “Straniero” che è piovuto dal cielo, distraendosi mentre il carro che lo trasporta inizia a correre giù per il sentiero…

Ecco invece una conversazione tra Gil-galad ed Elrond, in cui il sovrano spiega a Elrond che “se gli elfi abbandonano la Terra-di-Mezzo ora, le armate dell’oscurità marceranno e sarà la fine di tutti i popoli” intimandogli di rinunciare al suo giuramento.

Quale giuramento? Verosimilmente quello che Elrond ha fatto con il popolo di Durin, i Nani, di non rivelare mai i suoi segreti. Lo scopriamo in un’altra featurette uscita qualche giorno fa, che potete vedere subito sotto:

