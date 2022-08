Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, il trailer finale della serie!

Come promesso, Amazon Prime Video ha lanciato oggi il trailer finale di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, la serie che uscirà il 2 settembre con i primi due episodi diretti da J.A. Bayona (e che il 31 agosto verranno presentati in diversi paesi, Italia esclusa, con anteprime cinematografiche per i fan).

Sulle note di Breath di Ex Makina, il trailer finale si concentra molto sul presentare la contrapposizione tra la “compagnia” messa insieme apparentemente da Galadriel, e che sembrerebbe includere numerosi protagonisti della serie, e le forze del male che seguono Sauron.

Potete vederlo qui sopra, in italiano qui sotto:

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.