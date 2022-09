Sonic Prime: il teaser trailer conferma l’uscita nel 2022

Netflix e SEGA hanno pubblicato il primo teaser trailer di Sonic Prime, la nuova serie animata dedicata al porcospino blu, confermandone l’uscita questo inverno.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Sonic sfreccia per Green Hill incontrando prima Shadow e Big the Cat e poi affrontando il Dottor Eggman. Con molta probabilità la data ufficiale verrà svelata al prossimo evento Tudum, il 24 settembre.

La serie, ora prevista per l’inverno 2022, non ha ancora una data d’uscita ma vi ricordiamo infine che Sonic Prime sarà un prodotto animato esclusivo di Netflix e staccato dall’universo cinematografico di Paramount+, per il quale è in sviluppo una serie dedicata a Knuckles.

Fonte: YouTube