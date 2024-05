Paramount+ ha diffuso in rete il teaser trailer di South Park: The End Of Obesity, settimo speciale del noto show animato che andrà in onda negli Stati Uniti e in Canada il 24 maggio (dal 25 maggio sarà invece disponibile in Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania. , Svizzera e Austria).

Prodotto da MTV Entertainment Studios, The End of Obesity mostrerà come l’avvento di nuovi farmaci dimagranti abbia un enorme impatto su tutti a South Park. Quando a Cartman viene negato l’accesso alla medicina che cambia la vita, i suoi amici entrano in azione.

