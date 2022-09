Squid Game: una clip inedita racconta la storia dell’uomo dietro al gioco di sopravvivenza

Il regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, durante l’evento TUDUM che si è svolto in Corea ha condiviso una clip inedita della serie.

Il breve video mostra un momento con al centro l’uomo dietro al gioco di sopravvivenza ed è introdotta da una breve dichiarazione del filmmaker che invita i fan ad attendere i nuovi episodi.

In Squid Game (“il gioco del calamaro”, un popolare gioco per bambini praticato sin dagli anni settanta), 456 concorrenti gareggiano l’uno contro l’altro in una serie di giochi per bambini con colpi di scena mortali cercando di sopravvivere vincendo il montepremi di 45,6 miliardi di won. Nel corso di nove episodi seguiamo le vicende di numerosi personaggi tra i concorrenti (caratterizzati da un numero) e altri.

Fonte: Netflix