I fan di Star Trek potranno vivere un’esperienza immersiva e salire a bordo dell’Enterprise grazie alla digitalizzazione del materiale che costituisce il Roddenberry Archive.

Un nuovo portale web permette di accedere gratuitamente ai contenuti relativi alle tre epoche di Star Trek a cui si è lavorato, con l’aiuto inoltre degli attori William Shatner e John de Lancie, e dello showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo Terry Matalas (Star Trek: Picard).

Il sito permetterà di esplorare virtualmente ogni versione del ponte della nave spaziale Enterprise, in una scala 1:1 e a 360 gradi.

De Lancie sarà voce narrante di un documentario legato all’archivio e che approfondirà il modo in cui sono stati sviluppati gli spazi, dagli sketch del 1964 firmati da Pato Guzman all’ultima versione mostrata in Star Trek: Picard, l’Enterprise-G.

La storia dell’iconico veicolo sarà ripercorsa tramite la ricostruzione dei set usati per le serie e la possibilità di muoversi in modo virtuale all’interno della nave spaziale.

Gli artisti Denise e Michael Okuda, autori di The Star Trek Encyclopedia, hanno collaborato al lavoro compiuto in collaborazione con Daren Dochterman, Doug Drexler e Dave Blass.

L’Archivio, per un periodo di tempo limitato, inoltre, permetterà ai fan di provare in anteprima una tecnologia che permette di camminare sui ponti dell’Enterprise e utilizzarne i comandi, esplorando ogni dettaglio.

I fan potranno vedere anche delle featurette: la prima ha come protagonista Shatner che condivide i suoi ricordi, aspirazioni e intenzioni mentre portava in vita il Capitano Kirk, oltre a svelare quello che pensa sarà il futuro della saga e del suo personaggio; la seconda proporrà delle interviste al cast e alla troupe, tra cui anche quelle al regista James Conway e a David Livingston, al consulente David Gerrold, all’artista Andrew Probert, allo scenografo Herman Zimmermann, e a Matalas.

Tra i materiali condivisi online anche un corto intitolato 765874, legato al romanzo Ashes of Eden e al ritorno in Picard dell’Enterprise-D, in cui sono stati coinvolti gli attori Mahé Thaissa e Lawrence Selleck.

I responsabili dell’archivio hanno poi completato il lavoro necessario a usare la voce di Majel Roddenberry per il computer dell’Enterprise, basandosi sulle registrazioni compiute nel 2008. L’Archivio ha inoltre intenzione di continuare il lavoro per ricreare gli spazi delle serie di Star Trek e completare la versione 1:1 degli interni dell’USS Enterprise mostrata nel film della saga.

Rod Roddenberry, presidente di Roddenberry Entertainment, ha dichiarato:

Nel corso degli ultimi decenni, abbiamo esplorato le frontiere delle nuove tecnologie per capire come potremmo documentare la visione di mio padre, il suo lavoro e le idee in modo che le prossime generazioni possano viverne l’esperienza. Il Roddenberry Archive non è semplicemente un modo per onorare l’eredità di mio padre, ma anche quella di mia madre Majel. Ha dato voce al computer dell’Enterprise per decenni. Nel 2008, prima che ci lasciasse, ha registrato in modo meticoloso la sua voce su alcuni nastri, con l’intenzione di perservarla in modo che la tecnologia futura potesse riportarla in vita. Abbiamo aspettato 15 anni e oggi sono orgoglioso di avere la sua voce, proprio come la ricordo, che dà il benvenuto sul portale del Roddenberry Archive.

Ecco un’altra anteprima dei video realizzati per l’esperienza immersiva:

Che ne pensate dell’esperienza immersiva offerta ai fan di Star Trek grazie al Roddenberry Archive?

Fonte: Deadline