Brent Spiner ha parlato del desiderio di Data che diventa realtà nella stagione 3 di Star Trek: Picard durante l’evento TrekTalks 3, ideato per raccogliere fondi a favore dell’Hollywood Food Coailtion.

Il personaggio ha sempre voluto diventare “più umano” e nelle puntate si assiste alla fusione delle personalità di Data e del fratello malvagio Lore. In Star Trek: The Next Generation il comandante Data cercava di scoprire qualcosa di nuovo sugli esseri umani grazie all’equipaggio dell’USS Enterprise-D.

Nella terza stagione di Picard si mostra quindi una nuova versione del personaggio e Spiner ha spiegato:

Li ho visti realmente come due personaggi diversi e quello li ha resi facili da interpretare… Potevo distinguerli davvero chiaramente. Sapevo quando ero Lore e quando ero Data. Erano due cose completamente diverse. Ed è stata un’esperienza entusiasmante.

Brent ha poi commentato il cambiamento avvenuto sottolineando:

Quella sequenza è stata particolarmente eccitante. Come Jonathan ha avuto l’esperienza di dirigere se stesso, io ho potuto lavorare con il mio attore preferito. Io e Chris Monfette abbiamo giocato con la scena più e più volte… Provando a farla nel modo giusto e penso che, alla fine, abbia funzionato bene. Ora Data non è semplicemente Data: è molte cose in una. Speriamo che un giorno distrugga il mondo.

Data ha sempre voluto provare le emozioni umane ed è sempre stato trattato dagli altri membri dell’equipaggio come una persona, tuttavia nella stagione 3 di Picard il personaggio riesce a rendere quasi realtà il suo desiderio con un nuovo corpo sintetico ed emozioni organiche.

Data rimane inoltre la personalità dominante nella nuova versione del personaggio in cui sono coinvolte anche Lal (Hallie Todd), figlia di Data, e il Dottor Altan Inigo Soong.

