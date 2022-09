Nel primo teaser trailer della stagione finale di Picard viene svelata anche la data d’uscita della serie tv.

Nel video, che potete vedere qui sopra, oltre a Picard si può vedere la U.S.S. Titan, la nuova astronave della serie tv.

Paramount+ ha svelato che la serie tornerà, quanto meno negli Stati Uniti, il 16 febbraio 2023, non sono invece ancora state comunicate date per l’uscita italiana.

In Star Trek: Picard, Stewart riprende il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue il personaggio nel prossimo capitolo della sua vita. Insieme a Stwart, Ryan e Hurd, recitano anche LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner.

Star Trek: Picard è al momento disponibile su Amazon Prime Video.

