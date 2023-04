Paramount+ ha lanciato il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie originale i cui 10 nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma streaming il 15 giugno, con un nuovo episodio alla settimana.

Strange New Worlds si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike fu al timone della U.S.S. Enterprise. La serie presenta i beniamini dei fan Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Numero Uno, Ethan Peck nel ruolo dell’Ufficiale Scientifico Spock, Jess Bush nel ruolo dell’Infermiera Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo del Cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo del Tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun nel ruolo del Dr. M’Benga.

La seconda stagione vede anche il ritorno della special guest star Paul Wesley nel ruolo di James T. Kirk e la nuova aggiunta Carol Kane nel ruolo ricorrente di Pelia. La serie segue il Capitano Pike, l’Ufficiale Scientifico Spock e Numero Uno negli anni precedenti all’imbarco del Capitano Kirk sull’U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

La nuova stagione include l’episodio speciale crossover, annunciato in precedenza, che prevede sia l’azione dal vivo che l’animazione, e l’ingresso nell’U.S.S. Enterprise di Tawny Newsome, nei panni del Guardiamarina Beckett Mariner, e di Jack Quaid, nei panni del Guardiamarina Brad Boimler, di Star Trek: Lower Decks. L’episodio è stato diretto dall’attore e regista di “Star Trek: The Next Generation” e Star Trek: Picard, Jonathan Frakes.

Potete vedere il poster qui sotto:

