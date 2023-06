Disney+ ha pubblicato il trailer di The Wonderful World of Mickey Mouse: Steamboat Silly, nuovo corto dedicato a Topolino e ai suoi amici in arrivo a luglio.

Il corto seguirà Topolino e i suoi amici mentre devono impedire a centinaia di vecchie versioni cinematografiche di Topolino di scatenare il caos in tutta la città. Nel trailer, che potete vedere qui sopra, potete avere un assaggio della distruzione portata dal Topolino in bianco e nero. Di seguito, anche il poster ufficiale:

Steamboat Silly sarà disponibile dal 28 luglio in esclusiva su Disney+.

Fonte: YouTube

