Stranger Things 4: Joseph Quinn ha finalmente incontrato i Metallica, ecco le foto e il video

Joseph Quinn, interprete di Eddie in Stranger Things 4, ha incontrato i Metallica in occasione del festival Lollapalooza che si è svolto a Chicago, evento in cui la band, durante il suo concerto, ha proiettato sugli schermi proprio la scena cult dello show.

Nel video condiviso da Netflix le leggende del rock parlano con l’attore britannico spiegando il proprio legame con la serie creata dai fratelli Duffer e invitandolo poi a suonare con loro.

Joseph, seppur un po’ “arrugginito”, ha quindi potuto suonare Master of Puppets insieme ai Metallica, prima di ricevere in dono una chitarra B.C. Rich come quella usata nello show, che si è fatto ovviamente autografare, e un pass per ogni evento della band.

Quinn ha dichiarato:

È stato fantastico! Opportunità come suonare Master of Puppets con la band metal più iconica di sempre non arrivano molto spesso. Una storia da raccontare ai nipoti.

Che ne pensate dell’incontro tra Joseph Quinn, Eddie in Stranger Things 4, e i Metallica? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TUDUM