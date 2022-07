Stranger Things 4: Joseph Quinn improvvisa le battute di Eddie con accenti diversi

E se Eddie Munson, il personaggio interpretato da Joseph Quinn nella stagione 4 di Stranger Things, parlasse con accenti diversi rispetto a quello americano?

Durante l’ultima puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il conduttore ha elogiato l’accento americano di Quinn (a cui ha contribuito anche Joe Keery) e gli ha chiesto di eseguire alcuni dei dialoghi di Eddie Munson con accenti diversi da tutto il mondo.

In ordine l’attore recita in scozzese, con accento di Liverpool, in australiano, new yorkese e gallese. Potete vedere l’inizio del segmento nel video qui sopra a 6 minuti e 30.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate degli accenti utilizzati da Joseph Quinn per riprodurre i dialoghi di Eddie in Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: WGTC