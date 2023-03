Stranger Things 5, Gaten Matarazzo ammette: “Il fatto che finisca mi fa paura, non ho più un lavoro sicuro”

Stranger Things si concluderà con la stagione 5 e Gaten Matarazzo ha ammesso che la situazione lo preoccupa un po’.

L’interprete di Dustin ha sottolineato:

Penso sia interessante vedere come le persone abbiano reagito alla serie. Ed è stata così importante per tutti noi. Per me la serie è stata essenziale per la crescita che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ha definito un decennio della mia vita.