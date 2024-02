Joe Keery interpreta nella serie Stranger Things il ruolo di Steve Harrington e l’attore, intervistato da The Movie Dweeb, ha parlato della stagione 5, l’ultima del progetto ideato dai fratelli Duffer.

L’attore ha raccontato, come prevedibile, che non può rivelare spoiler. Keery ha però anticipato:

Dalle cose che ho letto, penso non ci sia letteralmente nulla di cui posso parlare. Ma ho delle storie buone, davvero buone questa volta.

Joe ha aggiunto:

Sì, sono entusiasta; è divertente, lo è già stato davvero.

I fan hanno già iniziato a temere che Steve, diventato nel corso degli anni uno dei loro beniamini, possa perdere la vita dopo essere riuscito a sopravvivere fino a questo momento durante i recenti scontri con Vecna, a differenza di altre presenze molto apprezzate come Bob Newby, Eddie Munson e il Dottor Alexei che sono usciti di scena nelle varie stagioni. Tra gli elementi che devono inoltre essere risolti c’è il suo rapporto con Nancy, dopo che nella quarta stagione i due giovani sembravano essersi riavvicinati.

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer sono attualmente in corso in vista del debutto sugli schermi previsto per il 2025.

