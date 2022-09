Stranger Things: il divertente video degli errori sul set della stagione 4

Netflix, durante l’evento in streaming TUDUM, ha condiviso il divertente video degli errori sul set della stagione 4 di Stranger Things.

Nel filmato si vedono i protagonisti sbagliare battute, cadere, non resistere alla tentazione di ridere, reagire in modo inaspettato all’apparizione di Vecna, ballare e scherzare tra un ciak e l’altro. David Harbour si rende poi conto del suo nuovo look, Finn Wolfhard rischia di addormentarsi, Joe Keery dimentica le battute da pronunciare, e i giovani protagonisti sul set si divertono con scherzi di vario genere.

Per ora i fan dovranno però attendere prima di scoprire quando inizieranno le riprese della quinta stagione, l’ultimo capitolo della storia degli abitanti di Hawkins.

Che ne pensate del video degli errori sul set della stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Netflix