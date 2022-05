Domani arriverà su Netflix la stagione 4 die, per chi avesse bisogno di rinfrescarsi le idee, è stato condiviso ora un utiledegli episodi precedenti.

I protagonisti degli eventi ambientati a Hawkins permettono così di ricordare in meno di 10 minuti tutti gli eventi principali avvenuti in tre stagioni. Dalla lotta al Demogorgone al modo in cui Undi cerca di trovare il suo posto nel mondo, senza dimenticare l’uscita di scena di personaggi molto amati ed eventi significativi per i teenager, il recap aiuta ad arrivare pronti al debutto del nuovo capitolo della storia senza aver bisogno di fare binge watching della serie creata dai fratelli Duffer all’ultimo minuto.

Nel cast dello show di Netflix Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Che ne pensate del video riassunto delle prime tre stagioni di Stranger Things?



