Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La HBO ha pubblicato un nuovo trailer della quarta stagione di Succession, dopo lo scioccante episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti e già disponibile su Sky e in streaming su NOW in Italia, in versione sottotitolata.

Non staremo a spoilerare quanto accaduto, ma ci limitiamo a dire che il terzo episodio ha rimescolato completamente le carte in tavola, gettando le basi per una corsa mozzafiato verso il finale di stagione. Ecco quindi che la HBO ha lanciato un trailer che anticipa quanto potrebbe accadere negli ultimi sette episodi della serie: una vera e propria lotta senza esclusione di colpi.

Potete vederlo qui sopra!