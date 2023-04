Il nuovo promo della stagione 3 di Superman & Lois anticipa l’entrata in scena di Lex Luthor.

Nel video si vede infatti il villain in prigione, dove è rimasto per quasi due decenni. Il personaggio affidato a Michael Cudlitz è ora pronto a uscire e iniziare a mettere in atto il suo piano per vendicarsi di chi l’ha fatto finire dietro le sbarre.

Nell’Arrowverse la parte era stata in precedenza affidata a Jon Cryer, ma gli eventi raccontati in Supergirl si svolgono su un’altra Terra rispetto a quella degli altri show targati The CW.

Nella nuova versione Lex è un miliardario visionario che gestisce la LexCorp, oltre a essere attivo nel mondo criminale ed essere uno psicopatico brutale che semina terrore. Lex sarà determinato a correggere un’ingiustizia personale e vendicarsi delle due persone che ritiene colpevoli di quanto gli è accaduto, ovvero Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

