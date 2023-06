The CW ha condiviso il trailer dell’episodio 3×12 della serie Superman & Lois, intitolata Injustice, in cui apparirà il malvagio Lex Luthor nella versione interpretata da Michael Cudlitz.

Nel video si assiste all’entrata in scena del personaggio, apparentemente in carcere per crimini che non ha compiuto anche a causa di Lois Lane.

La puntata andrà in onda sugli schermi americani il 20 giugno ed è stata diretta da Sudz Sutherland, mentre lo script è firmato da Michael Narducci.

La sinossi è la seguente:

Lois (Elizabeth Tulloch) e Clark (Tyler Hoechlin) litigano con Jordan (Alex Garfin) perché usa i suoi poteri in pubblico senza fare attenzione, mentre Jonathan (Michael Bishop) è in difficoltà con il cambiamento nel comportamento di Kyle (Erik Valdez) nella caserma dei pompieri. Nel frattempo Sarah (Inde Navarrette) è sempre più frustrata nei confronti di Lana (Emmanuelle Chriqui) dopo che rende, per sbaglio, ancora più complicata la situazione con Jordan. Dopo 17 anni in carcere, infine, Lex Luthor (la guest star Michael Cudlitz) viene rilasciato.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la versione di Lex Luthor offerta da Michael Cudlitz nella serie Superman & Lois?

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook