Surface, il nuovo thriller psicologico della creatrice Veronica West (High Fidelity), ha ora un trailer in attesa del debutto sugli schermi di Apple TV+ previsto per il 29 luglio con i primi tre degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì.

Ambientata nell’élite di San Francisco, la serie Surface è interpretata da Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), che è anche produttrice esecutiva, nei panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Mentre Sophie intraprende una ricerca nel passato per rimettere insieme i pezzi della sua vita con l’aiuto di suo marito e dei suoi amici, inizia a chiedersi se la verità che le è stata detta sia in realtà quella che ha davvero vissuto. Attraverso colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, questo thriller sexy e raffinato porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi e non conoscessi i tuoi segreti? Surface racconta la storia di una riscoperta di sé che ci fa riflettere se siamo pre-programmati per diventare ciò che siamo o se scegliamo davvero la nostra identità.

Ecco il banner ufficiale della serie:

Insieme a Gugu Mbatha-Raw, il cast della serie comprende Oliver Jackson-Cohen (Hill House), Stephan James (Se la strada potesse parlare – If Beale Street Could Talk), Ari Graynor (I’m Dying Up Here), la candidata all’Oscar Marianne Jean-Baptiste (Segreti e bugie), François Arnaud (I Killed My Mother) e Millie Brady (Pride and Prejudice and Zombies).

Surface è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios e Hello Sunshine. Veronica West, che ha creato e scritto la serie originale, è anche produttrice esecutiva, come Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per conto di Hello Sunshine e il candidato all’Emmy Sam Miller (I May Destroy You), che ha anche diretto quattro episodi, incluso il pilot. Kevin Sullivan, Jennifer Morrison e Tucker Gates hanno diretto gli altri episodi.

Che ne pensate del trailer di Surface con star Gugu Mbatha-Raw? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa Apple