Swarm: il trailer della serie prodotta da Donald Glover

Prime Video ha condiviso il trailer della serie Swarm, con star Dominique Fishback e prodotta da Donald Glover, in arrivo in streaming il 17 marzo.

Nel video, sulle note di una cover di Where Is My Mind, si introduce il percorso compiuto da Dre e propone osservazioni e battute sulla cultura moderna all’inseggna dell’ossessione per le celebrità.

Il progetto co-creato da Donald Glover sarà ambientato tra il 2016 e il 2018 e seguirà la vita di una giovane la cui vita cambia quando intraprende un viaggio.

La protagonista è interpretata da Dominique Fishback e il progetto avrà dei legami con Atlanta. Al centro della trama ci sarà infatti una ragazza che è ossessionata dall’idea di diventare una pop star.

Dre avrà alcuni elementi che ricordano Beyoncé e la serie ne seguirà le avventure, i problemi e le ossessioni. Nabers aveva aggiunto che si tratterà del racconto di un’antieroina e ricorderà in parte l’approccio alla narrazione di Mad Men e I Soprano, ma seguendo una storia raccontata dalla prospettiva di “una giovane donna nera moderna”.

Nel cast ci saranno anche Chloe Bailey e Damson Idris, rispettivamente nei ruoli di Marissa e del fidanzato della protagonista.

Che ne pensate del trailer di Swarm? Seguirete la serie?

Fonte: Amazon