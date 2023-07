Ospite di Giffoni Film Festival 2023, Sydney Sibilia ha parlato del progetto a cui si sta dedicando proprio in questi mesi, Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883.

“Siamo stati un mese a Pavia e adesso siamo a Roma, poi andiamo un po’ in giro per acquapark e poi torniamo a Pavia” ci ha raccontato il regista nel corso della video intervista. “È un periodo che mi andava proprio di raccontare, gli anni ’90. Poi più ti avvicini alla mia adolescenza e più mi piace, più ho ricordi e più mi entusiasmo“.

La storia – ha preannunciato – sarà divisa in due stagioni: “Facciamo la prima stagione, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, quindi la nascita del gruppo, del duo, e la seconda stagione è ‘Nord sud ovest est’, che è il secondo album“.

Il progetto lo appassiona particolarmente perché si tratta di una “storia di amicizia profondissima, bellissima, di due ragazzi che non erano proprio destinati ad avere successo. E invece lo hanno avuto. Stiamo parlando di album da milioni di copie vendute e questo è molto bello da raccontare“.

Non sarà lui a dirigere tutti gli episodi, ma supervisionerà tutto alla luce del ruolo di showrunner: “Dirigo solo due puntate. Per il resto ci sono Alice Filippi e Francesco Ebbasta che sono due registi bravissimi e che dirigeranno le altre puntate. È bello, è interessante per me, un lavoro completamente completamente nuovo questo di showrunner…. li chiamano così adesso“.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie tv, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC).