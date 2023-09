Sydney Sweeney è la protagonista del videoclip di Angry , il nuovo singolo dei Rolling Stones disponibile da oggi.

Gli Stones hanno annunciato martedì il loro primo album dopo 18 anni di assenza, pubblicando una clip di YouTube in cui Jimmy Fallon anticipa l’album rispondendo a una chiamata allo “Stones Phone”.

La chiamata lasciava intendere che mercoledì sarebbe stata data risposta ad altre domande. Fallon ha poi ospitato una conversazione in live streaming su “Hackney Diamonds” con i tre membri rimanenti della band – Jagger, Richards e Wood – nel quartiere londinese di Hackney.

Jagger si è alzato in piedi per confermare l’uscita dell’album, che arriverà il 20 ottobre, quando Fallon gli ha chiesto perché si fossero riuniti in teatro.

Dopo aver rivolto ai Rolling Stones diverse domande del pubblico, Fallon è sceso tra gli spettatori per rivelare il ruolo di Sydney nel video musicale e si è seduto accanto a lei per una breve chiacchierata:

Sono andata fuori di testa, ho chiamato la mia famiglia e ho portato mia madre.

“Hackney Diamonds” si riferisce ai frammenti di una finestra di vetro rotta a causa di un’effrazione o di una rapina (un evento comune nel quartiere londinese di Hackney). Richards ha rivelato che il nome è nato dal brainstorming di altre opzioni: “Hit and Run” e “Smash and Grab”. Le guest star vocali del nuovo disco includono Stevie Wonder, Lady Gaga e l’ex bassista degli Stones Bill Wyman. In due tracce ci saranno anche le ultime percussioni del defunto batterista Charlie Wyatts.

