Star Wars: Tales of the Jedi

Disney+ ha annunciato, condividendo il trailer, l’arrivo del 4 maggio di Tales of the Empire, un nuovo progetto in sei parti prodotto per Disney+ ambientato nell’universo di Star Wars.

Il viaggio nell’Impero Galattico sarà raccontato attraverso gli occhi di due guerrieri che intraprendono due percorsi divergenti: Morgan Elsbeth e l’ex jedi Barriss Offee. Come accaduto in occasione della prima stagione che seguiva Ahsoka Tano e il Conte Dooku, Tales of the Empire si concentrerà su eventi mai raccontati prima nella vita dei personaggi al centro della trama.

Nel trailer si vede la giovane Morgan Elsbeth che affronta il mondo dell’Impero in espansione seguendo un percorso all’insegna della vendetta, mentre l’ex jedi Barriss Offee fa quello che deve per sopravvivere a una galassia in rapido cambiamento. Le scelte che prenderanno darà forma ai loro destini.

Nel poster si vedono inoltre Thrawn e la Quarta Sorella, il generale Grievous pronto per la battaglia, Darth Vader, il Grande Inquisitore e altri personaggi, nuovi e conosciuti.

Nel cast di doppiatori ci sono Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grande Inquisitore) e Matthew Wood (Generale Grievous).

Dave Filoni ha creato la serie ed è regista e produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck. Josh Rimes sarà co-produttore esecutivo e Alex Spotswood è coinvolto come produttore.

