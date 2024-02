Paramount+ ha pubblicato il teaser trailer di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, serie animata sulle tartarughe ninja in arrivo quest’estate.

Nel breve teaser trailer, che potete vedere qui sopra, le quattro tartarughe si cimentano con progetti di classe e invasioni robotiche, pare proprio che avranno molto da fare in questa nuova serie. Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles debutterà questa estate in esclusiva su Paramount+.

Tartarughe Ninja: Caos mutante è disponibile in blu-ray.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili