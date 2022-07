Tales of the Walking Dead: guarda il nuovo trailer della prima stagione della serie antologica

Tales of the Walking Dead debutterà sugli schermi americani domenica 14 agosto e, durante il San Diego Comic-Con 2022, è stato svelato un nuovo trailer della prima stagione.

I sei episodi racconteranno storie molto diverse tra loro con al centro personaggi che devono prendere scelte difficili mentre intorno a loro c’è l’apocalisse zombie.

Nel cast ci sono volti conosciuti dai fan della saga come Samantha Morton, che riprende il ruolo di Dee/Alpha, e tanti nuovi interpreti tra cui Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) nel ruolo di Joe, Olivia Munn (The Newsroom) che sarà Evie, Parker Posey (Lost In Space) che interpreta Blair, Jillian Bell (Rough Night) nel ruolo di Gina, Anthony Edwards (ER) nella parte del Dottor Everett, Poppy Liu (Hacks) nel ruolo di Amy, Daniella Pineda (Cowboy Bebop) che sarà Idalia, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) nei panni di Eric, e Jessie T. Usher (The Boys) nel ruolo di Davon.

Ecco il poster:

AMC ha inoltre svelato la sinossi di due delle sei puntate.

Il secondo episodio sarà intitolato Blair/Gina e mostrerà l’inizio dell’apocalisse nella città d Atlanta. Mentre le persone cercano di capire gli strani eventi che si svolgono intorno a loro, per la compagnia assicurativa Circle of Trust Insurance Company tutto procede come il solito. Blair (Posey) e Gina (Bell), che lavorano insieme ma si detestano, saranno quindi alla ricerca di nuove scelte che rendono complicato capire chi si vuole essere alla fine del mondo. Presto scopriranno che devono affrontare le proprie verità se sperano di sopravvivere.

La puntata è stata diretta da Michael E. Satrezemis e scritta da Karl Drake.

La quarta puntata è invece intitolata Amy/Dr. Everett e si svolge anni dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie. Il naturalista Chauncey Everett (Edwards) ha trascorso volutamente l’ultimo decennio isolandosi dal resto del mondo e studiando quanto accaduto e l’equilibrio della vita senza esseri umani intorno. Quando Amy (Liu), una sopravvissuta estroversa, arriva involontariamente nell’area isolata dove vive Everett, l’uomo dovrà mettere tutto in dicussione. Lei crede che il legame tra esseri umani sia qualcosa da proteggere, mentre lui dovrà decidere se dare più peso alla natura o all’educazione.

Haifaa Al-Mansour ha diretto la puntata scrfitta da Ahmadu Garba.

Che ne pensate del nuovo trailer di Tales of the Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook