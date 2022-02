ha pubblicato il trailer della nuova serie western, con protagonisti Dominic Cooper e Douglas Booth.

Nata dall’idea del regista italiano Mauro Aragoni (Nuraghes S’arena) la serie è stata girata da Brian O’Malley (The Lodgers) e ha PJ Dillon (Il trono di spade) alla direzione della fotografia.

La serie parlerà dello scontro lungo otto cruciali giorni tra Arthur McCoy (Cooper), uno sceriffo incorruttibile e con un passato travagliato, e Red Bell (Booth), un famigerato e solitario cacciatore di taglie che è solito decapitare le sue vittime e ficcare le loro teste in uno sporco sacco nero, perché le teste pesano meno dei corpi.

Nel cast oltre Cooper e Booth anche Niv Sultan (Teheran), Guido Caprino (Il miracolo, 1994), Christian Cooke (Le due verità), Travis Fimmel (Vikings, Raised by Wolves), Aidan Gillen (Il trono di spade), Paterson Joseph (The Leftovers), Rose Williams (The Race – Corsa mortale), Anna Chancellor (The Split, Pennyworth), Zoe Boyle (Downton Abbey), Eugene Brave Rock (Wonder Woman 1984) e Ivan Shaw (Nocturne, Insecure).

La serie debutterà nel 2022 su AMC+, ancora non sappiamo chi si occuperà della distribuzione italiana.

Cosa ne pensate del trailer di That Dirty Black Bag? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube