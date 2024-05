Dal 27 giugno sugli schermi americani di Hulu e FX, e prossimamente in Italia grazie a Disney+, saranno trasmessi gli episodi della stagione 3 di The Bear, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Nel video inedito si mostrano dettagli inediti dell’evoluzione dei rapporti tra i protagonisti, delle difficoltà economiche, dei problemi che dovrà affrontare il ristorante e della possibile evoluzione della storia tra Carmy e Claire.

Nel cast, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

Gli episodi del secondo capitolo della storia, attualmente disponibili su Disney+, seguivano Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

