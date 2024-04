Apple TV+ ha pubblicato online il trailer di The Big Cigar, la nuova serie limitata con protagonista André Holland, affiancato da Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman. La serie farà il suo debutto in streaming il 17 maggio con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni venerdì, fino al 14 giugno.

Basata sull’articolo di Joshuah Bearman (“Argo”), che è anche produttore esecutivo, The Big Cigar segue le vicende che intrecciano una rivoluzione hollywoodiana con una rivoluzione sociale. Si tratta di un’incredibile avventura che vede il fondatore delle Pantere Nere Huey P. Newton rifugiarsi a Cuba per sfuggire all’FBI grazie all’aiuto del famoso produttore Bert Schneider, in una fuga talmente elaborata da prevedere una finta produzione cinematografica. Tutto andrà storto in ogni modo possibile. E in qualche modo, è tutto vero. O quasi.

La showrunner di The Big Cigar è la vincitrice del NAACP Image Award Janine Sherman Barrois (“Claws”, “Self-Made”), mentre Il produttore esecutivo Jim Hecht (“Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”). La serie proviene da Warner Bros. Television, con cui Sherman Barrois e la sua Folding Chair Productions hanno un accordo globale. Sherman Barrois e Hecht sono produttori esecutivi insieme a Bearman, Joshua Davis e Arthur Spector (“Little America”) attraverso la loro società di produzione Epic.

Che ne pensate del trailer di The Big Cigar? Seguirete la serie?

Fonte: Apple

