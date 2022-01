The Book of Boba Fett

Nel filmato che potete vedere qui sopra, l’attrice svela che vestire i panni di Fennec Shand è un sogno che si avvera, perché è da sempre una fan di Star Wars, e sarà sempre grata per essere stata scelta per The Mandalorian e per essere diventata la spalla di Boba Fett.

Nel video prendono parola anche l’interprete dell’iconico cacciatore di taglie, ovvero Temuera Morrison, che loda la co-protagonista, e il regista Robert Rodriguez, che sottolinea come la Wen porti energia ogni volta che è presente sul set.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

