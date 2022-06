Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di The Boys ha il primo momento musical della serie di Amazon Prime Video, con protagonisti Kimiko e Frenchie. Se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura o potreste rischiare spoiler.

Amazon ha pubblicato un video ufficiale, che potete vedere qui sopra, in cui Karen Fukuhara (Kimiko) racconta il dietro le quinte della scena.

Mentre lei e Frenchie (Tomer Capone) stanno guardando un video di Judy Garland che canta “I Got Rhythm”, Kimiko apre la bocca ed è improvvisamente in grado di cantare perfettamente. Porta Frenchie fuori dalla stanza e tutta la struttura inizia a ballare al ritmo della canzone, compresi gli operatori ospedalieri e pazienti che ballano con attrezzatura per i raggi X e padelle. L’intero pezzo musicale si rivela poi essere il sogno ad occhi aperti di Kimiko, e lei e Frenchie condividono un bacio imbarazzato. Ma prima che possano parlare di quello che è successo, la piccola Nina (Katia Winter) rapisce Frenchie portandolo in un altro luogo.

Eric Kripke, showrunner della serie, ha svelato a Variety che sebbene la canzone non sia tra le più conosciute di Judy Garland, rispecchia in pieno il personaggio di Kimiko e la situazione in cui i si trovano i due personaggi. Sempre ai microfoni di Variety, Karen ha svelato di aver cantato senza aiuti, e si augura che il pubblico apprezzi.

Le prime cinque puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

