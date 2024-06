In occasione dell’uscita della quarta stagione di The Boys abbiamo parlato con Susan Heyward (Sage), Valorie Curry (Firecracker), Colby Minifie (Ashley Barrett) e ha chiesto loro se preferiscono il sangue finto sul set oppure che venga aggiunto in post-produzione. Inoltre, ha parlato del taglio politico che ha la serie, in un anno di elezioni…

Tutte le notizie e le recensioni di The Boys sono disponibili nella nostra scheda.

Le serie imperdibili