The Boys: ecco i bloopers della stagione 3

The Boys

Sono stati pubblicati i bloopers ufficiali della stagione 3 di The Boys, come potete vedere qui sopra.

Nel video, che potete vedere qui sopra, gli attori si divertono uscendo dal proprio personaggio, anche nel caso di ruoli molto seri come Soldatino e Patriota.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: YouTube