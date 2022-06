The Boys: tutti i dettagli sul video parodia iniziale dell’episodio 6

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 6 della stagione 3 di The Boys, già disponibile su Prime Video, oltre al tanto atteso Eroegasmo c’è anche un’ ulteriore parodia. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non ricevere spoiler.

The Boys non si è mai trattenuto dal prendere in giro eventi del mondo reale, e l’inizio dell’episodio 6 non fa eccezione. Abisso, A-Train e Black Noir prendono parte a un video in cui diverse celebrità cantano Imagine di John Lennon, come fatto realmente durante la pandemia da Gal Gadot e altre star.

Nella versione di The Boys, creata per contrastare gli attacchi ai Super come la Contessa Cremisi, trovano spazio Patton Oswalt, Josh Gad, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani, Aisha Tyler e Rose Byrne.

Il video dura circa un minuto e potete trovarlo qui sopra, il giusto antipasto a Eroegasmo.

Le prime sei puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

