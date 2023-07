The Boys

Activision ha pubblicato il trailer ufficiale della collaborazione tra The Boys e Call of Duty, che comincerà a breve.

Black Noir, Patriota e Starlight saranno tra gli operativi di questo mese in arrivo entro fine mese su Call of Duty. Nel trailer, che potete vedere qui sopra, potete vedere i tre super eroi in azione.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono terminate a maggio, ma non è stata annunciata una data d’uscita.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

