The Boys

Come ogni anno, anche per la stagione 4 di The Boys è iniziata una campagna marketing virale su YouTube, con Ashley Barrett che prende le difese di Patriota.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Ashley Barrett (Colby Minifie) sostiene che la vought è dalla parte di Patriota, dopo le azioni di quest’ultimo contro Starlight. Sicuramente, si tratta solamente del primo di una serie di nuovi video che ci porteranno alla stagione 4.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono terminate a maggio, ma non è stata annunciata una data d’uscita.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Cosa vi aspettate da Patriota nella stagione 4 di The Boys?

Fonte: Comic Book

