Il 19 gennaio debutterà su ABC la serie The Company You Keep, con star Milo Ventimiglia, di cui è stato condiviso un teaser.

L’attore interpreta nel nuovo progetto un criminale e nel video si assiste all’incontro con l’agente della CIA di cui si innamorerà.

La sinossi del nuovo show anticipa:

Una notte di passione porta all’amore tra un truffatore, Charlie (Ventimiglia) e l’agente sotto copertura della CIA Emma (Catherine Haena Kim), senza sapere che i due stanno per scontrarsi a livello professionale. Mentre Charlie inizia ad accelerare gli affari di famiglia per uscirne per sempre, Emma sta per incastrare il vendicativo criminale che ha il controllo dei debiti della famiglia di Charlie, costringendo i protagonisti a fare i conti con le menzogne che hanno detto per salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose.

Nel cast ci sono anche William Fichtner nel ruolo di Leo, Tim Chiou che sarà David, Freda Foh Shen nei panni di Grace, James Saito che interpreta Joseph, Sarah Wayne Callies nei panni di Birdie, Felisha Terrell nel ruolo di Daphne e Polly Draper che sarà Fran.

Tra i produttori ci sono inoltre Jon M. Chu, Todd Harthan, Caitlin Foito, Russ Cundiff e Lindsay Goffman.

Che ne pensate del teaser della serie The Company You Keep? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine