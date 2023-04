The Continental, la serie evento ideata come spinoff di John Wick ha ora un primo teaser che ne conferma l’arrivo sugli schermi americani di Peacock a settembre, mentre sarà Prime Video a distribuirla a livello internazionale.

La serie tv arriverà in tutti i territori in cui il servizio di streaming di Amazon è disponibile ad eccezione di Israele e del Medio Oriente.

Nel primo video c’è spazio per sparatorie, scontri e aggressioni di ogni tipo per introdurre la storia del luogo dove i killer possono stare al sicuro.

Lo show racconterà le origini dell’hotel dove si rifugiano gli assassini, location molto importante per i film con star Keanu Reeves. Al centro della trama ci sarà il giovane Winston Scott che nella New York del 1975 fa i conti con il suo passato e si ritrova alle prese con rischi mortali legati all’hotel. Nei lungometraggi la parte è stata interpretata da Ian McShane.

I produttori di The Continental sono Greg Coolidge e Kirk Ward, impegnati come sceneggiatori e showrunner. Nel team della produzione ci sono anche Basil Iwanyk, Eric Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese.

Che ne pensate del teaser di The Continental? Lasciate un commento!

Fonte: Youtube