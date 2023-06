Tom Holland ha voluto ringraziare i suoi fan per aver condiviso il proprio apprezzamento nei confronti dei primi episodi di The Crowded Room, serie bocciata in modo quasi unanime dalla critica.

L’attore, durante la sua partecipazione allo show di Live with Kelly and Mark, ha spiegato che il debutto dello show è stato segnato dalle tante notizie riguardanti la sua scelta di concedersi una pausa dal lavoro.

Tom ha poi voluto sottolineare:

Vorrei dire un enorme grazie ai miei fan, e alle persone che hanno visto lo show perché siamo al 94% di recensioni positive su RottenTomatoes. Mi sento così grato per il fatto che ho una meravigliosa comunità di persone che mi sostengono e sono presenti per me, quindi sono onorato e davvero entusiasta nell’attesa che esca il resto dello show.

La serie di Apple TV+ segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Oltre a Holland, Seyfried e Rossum, la serie è interpretata da Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

The Crowded Room è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency. Akiva Goldsman è produttore esecutivo attraverso la sua Weed Road Productions. La serie è prodotta anche da Alexandra Milchan per EMJAG Productions e da Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. Kornel Mundruczo, anch’egli produttore esecutivo, ha diretto diversi episodi, tra cui l’episodio pilota.

Che ne pensate del ringraziamento rivolto da Tom Holland ai fan per l’accoglienza riservata a The Crowded Room?

Fonte: ComicBook