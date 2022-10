The English: Emily Blunt nel primo trailer della serie western in arrivo su Prime Video

Amazon Prime Video ha condiviso il trailer della serie The English, un progetto di genere western con star Emily Blunt che debutterà in streaming l’11 novembre.

Il video regala le prime anticipazioni sull’atmosfera che contraddistingue il progetto e sui personaggi coinvolti nel racconto, introducendo anche la voglia di vendetta della protagonista.

Al fianco di Emily Blunt ci saranno Chaske Spencer (Twilight), Rafe Spall (Jurassic World: The fallen kingdom) e Toby Jones (Marvellous). Il progetto è una co-produzione tra BBC One e Amazon e sarà composto da sei puntate.

Tra gli interpreti anche Tom Hughes (A Discovery of Witches), Stephen Rea (The Shadow Line), Valerie Pachner (The Kingsman), Ciaran Hinds (The Terror), Malcolm Storry (The Princess Bride), Steve Wall (Raised by Wolves), Nichola McAuliffe (Tomorrow Never Dies), Sule Rimi (Black Earth Rising), e Cristian Solimeno (Avenue 5).

La sceneggiatura dello show è stata firmata da Hugo Blick e la storia ha come protagonista Cornelia Locke (Blunt), una donna che arriva in America nel 1890 alla ricerca di vendetta dopo che suo figlio è stato assassinato. Cornelia incontra poi Eli Whipp (Spencer), ex membro della cavalleria e membro della tribù Pawnee. I due uniscono le forze e si ritrovano a lottare per poter sopravvivere.

Fonte: Amazon