Il trailer del prossimo episodio della stagione 9 di The Flash mostra il ritorno in scena di Stephen Amell nel ruolo di Oliver Queen.

Nella puntata, intitolata It’s My Party and I’ll Die if I Want To, appariranno anche David Ramsey, Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy.

L’episodio, che andrà in onda il 26 aprile sugli schermi americani di The CW, è stato diretto da Danielle Panabaker e si aprirà con una festa a sorpresa per il compleanno di Barry che sta per compiere, di nuovo, trenta anni.

Dr. Ramsey Rosso, ovvero Bloodwork, è fuggito da ARGUS e catapulta Flash, Iris, John Diggle, Wally West e gli altri personaggi in una situazione complicata.

Mentre Barry cerca di capire come affrontare la situazione, ritorna a sorpresa un eroe.

Grant Gustin, parlando dell’evento, ha dichiarato:

Io e Stephen insieme, è come riunire la banda. Semplicemente sono dei momenti divertenti e molte risate.

Amell ha invece assicurato che la puntata “delizierà al 100% i fan”.

